Biella, verifiche terminate al 15° Rally Lana Storico

Temperature decisamente oltre la media hanno accolto gli equipaggi del 15° Rally Lana Storico del quale si sono da poco chiuse le operazioni delle verifiche sportive, presso l’Agorà Hotel, e tecniche agli adiacenti Giardini Zumaglini.

Tre sono gli equipaggi che non si sono presentati alle verifiche, due del rally storico – numeri 56 e 80 – e un terzo, il 306, tra le auto classiche.

Superata la prima fase, la gara si appresta a entrare nel vivo con la partenza del prologo serale la cui partenza è fissata per le 19 dal Centro Commerciale “Gli Orsi” da dove le vetture si dirigeranno verso la prova speciale “Lessona – Piero Giardino” lunga 7,170 chilometri. La stessa sarà ripresa e diffusa in diretta tramite ACI Sport TV sul canale 228 di Sky e 52 di Tivùsat, su acisport.tv oltre che dalle pagine Facebook di Aci Sport TV e Rally Auto Storiche.

Ad aprire le danze saranno le tredici A112 Abarth dell’omonimo Trofeo, alle quali è stata riconosciuta dagli organizzatori questa opportunità per dare risalto all’iniziativa che sta vivendo la sua diciassettesima edizione. Lo start della prova è previsto alle 19.36 e una volta transitate le Autobianchi, sarà la volta delle restanti centosedici vetture con le classiche posizionate tra le storiche, a discrezione del direttore di gara.

Grande attesa c’è nell’aria per la sfida che coinvolge un nutrito gruppo di pretendenti per la vittoria, con gli agguerriti piloti di casa opposti ai primattori del Tricolore; a dare anco più valore al confronto c’è la presenza di Liatti con la Subaru Impreza che è stato posizionato al terzo posto nell’ordine di partenza da poco diffuso.

Una volta terminata la prova speciale, gli equipaggi si dirigeranno al riordino nel contesto del Lessona Summer Festival durante il quale saranno premiati gli autori del miglior tempo, per i quattro Raggruppamenti, per le auto classiche e per le A112. Dal riordino di Lessona, infine, si proseguirà per quello notturno da dove ripartiranno alle 8.15 di sabato 27 giugno.