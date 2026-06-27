15° Rally Lana Storico: Pinzano al comando dopo la "Lessona-Piero Giardino"

Contornata da un pubblico numeroso nonostante il grande caldo, la prima speciale del 15° Rally Lana Storico ha dato un'iniziale spunto su quello che potrà essere il prosieguo della gara. A firmare lo scratch sono stati Corrado Pinzano e Marco Zegna Su Subaru Legacy con la quale hanno preceduto di solo 0"5 la BMW di un brillante Matteo Luise in coppia con la moglie Melissa Ferro. A 2"8 hanno chiuso Marco Bertinotti e Andrea Rondi con la Porsche 911 RS precedendo di 1"5 l'altra RS di Davide Negri e Roberto Coppa. Acclamatissimo sin dalla partenza al Centro Commerciale "Gli Orsi", Piero Liatti ha iniziato a togliersi la ruggine stampando, assieme a Carlo Cassina con la Subaru Impreza WRX, un tempo più alto di 0"1 rispetto a Negri, prendendo di gran lunga il comando tra le auto classiche.



Scorrendo la classifica si nota poi l'ottimo crono di Mattia Perosino e Alessia Binello, quinti su BMW M3 seguiti dalla gemella de "Il Valli" e Stefano Cirillo. Come da previsione si è subito accesa la contesa in 3 Raggruppamento tra le Ford Escort RS Gruppo 4 di Ivan Fioravanti - Lorenzo Setti che hanno primeggiato per 1"1 su Enrico Volpato e Samuele Sordelli.

Solo nona la seconda Legacy, quella di Andrea Smiderle e Gianni Marchi attardati dallo spegmimento della vettura sull'inversione della prova, motivo che ha fatto perder loro quasi una decina di secondi; completano la top-ten "storica" Luca Delle Coste e Giuliano Santi su Ford Escort RS MKI.

Nelle "classiche" Liatti mette già un buon margine sull'altra Legacy di Faggio e Destro, mentre nel Trofeo A112 Abarth Yokohama sono Morino e Barrera ad aver la meglio con 1"7 su Cortellazzi - Busato e 3"7 su Zanelli - Zanni.

Oggi la ripartenza da "Gli Orsi" alle 8.30 con le auto del rally storico e classico nello stesso ordine della prima giornata; a seguire le A112 Abarth a cui si accoderanno le quarantuno auto del rally di regolarità a media. Otto le prove speciali in programma con arrivo previsto a "Gli Orsi" dalle 18.26