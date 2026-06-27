San Pietro e Paolo, visite gratuite all’Ecomuseo del Cossatese

In occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo e della tradizionale Benedizione dei bambini di San Giovanni, l'Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge aprirà le proprie porte ai visitatori con una giornata di visite guidate gratuite.

L'iniziativa si inserisce nel programma degli eventi promossi dall'Associazione Intorno al Castello e dalla Parrocchia di San Pietro, offrendo l'opportunità di conoscere il patrimonio storico e culturale del territorio.

L'Ecomuseo sarà aperto al pubblico domenica 28 giugno dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30. Durante tutta la giornata sarà possibile partecipare gratuitamente alle visite guidate, pensate per accompagnare i visitatori alla scoperta delle collezioni e delle testimonianze che raccontano la storia, le tradizioni e l'identità del Cossatese e delle Baragge.