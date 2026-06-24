Rally & Co, 8 equipaggi e una navigatrice al Lana Storico FOTO

Saranno 8, più una navigatrice, gli equipaggi griffati Rally & co, al via della gara di casa: il Rally Lana Storico, in programma venerdì 25 e sabato 26 giugno.



Punta di diamante per la scuderia biellese saranno Marco Bertinotti ed Andrea Rondi a bordo della Porsche 911 giallo/bianco che punteranno al poker nella gara casalinga dopo aver vinto le edizioni del 2021, 2024 e 2025.



Luca delle Coste e Giuliano Santi saranno al via sulla Ford Escort RS MK1 che sta dando loro parecchie soddisfazioni; le stesse che vivono in questo periodo Simone Lanfranchini e Alessandro Merlo sulla rinata Porsche 924 Carrera GT.



Sempre per le posizioni che contano in classifica assoluta potranno rappresentare la sorpresa “Il Valli” navigato da Stefano Cirillo a bordo di una Subaru Legacy; rientro alle gare per Graziano Boetto navigato in questa occasione da Martina Decadenti al via sulla inedita Opel Astra gruppo A di Colombi.

Completano il gruppo Luca Ferrero e Paolo Ferraris sulla consueta Ford Sierra Cosworth, curata dalla Broccauto e Giuliano Zublena con Riccardo Cairati sulla piccola Autobianchi A112 ; nella gara di regolarità, a media 60, sul palco si vedrà Enrico Candelone e Francesco Foglia sulla Ford Sierra Cosworth 3 volumi.



In veste di navigatrice griffata Rally & co Alyssa Anziliero a fianco di Luigi Orestano correrà sulla Porsche 911 RS con la quale hanno già corso alcune gare nel 2026.



Due le giornate di gara previste, ad iniziare da un interessante aperitivo serale, quello della Lessona (7,16 km) previsto venerdì che darà il primo polso della situazione; il giorno seguente largo al doppio giro sulla Campore (14,88 km) Baltigati (13,12 km) nuovamente sulla Lessona e sulla Camandona (13,53 km).