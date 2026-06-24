Biella 4 Racing, è tempo di Rally Lana Storico

Il mese di giugno porta con sé l’appuntamento con la gara di casa per i colori Biella 4 Racing, il Rally Lana Storico, che quest’anno giunge alla sua quindicesima edizione, proponendo un mix fra novità e grandi classici della gara, valida nuovamente per il Campionato Italiano Rally Storici e per il Campionato Italiano Regolarità a Media.

La manifestazione si svolgerà fra venerdì 26 e sabato 27 giugno, e si disputerà su di un totale di nove tratti cronometrati, per un corrispettivo di 104,54 chilometri, a cui vanno aggiunti 191,31 chilometri di trasferimenti, per un complessivo di 295,85. Le prove speciali da affrontare saranno nove, suddivise in tre passaggi sulla vera novità della gara, il tratto di Lessona “Piero Giardino”, da disputarsi già con un passaggio al venerdì sera, mentre i rimanenti due andranno a comporre la giornata del sabato assieme alle due tornate sui tratti classici di “Campore” e “Baltigati”, mentre la p.s. di “Camandona” è stata rivisitata rispetto al recente passato. Partenza, arrivo, riordino ed assistenza di metà giornata del sabato saranno ospitati al Centro Commerciale “Gli Orsi”, mentre è previsto un riordino il venerdì sera a Lessona presso il “Lessona Eventi”, e due assistenze remote precedute da riordino a Cossato, il sabato, al “Piazzale Croce Rossa”. Un ricco programma di gara, che metterà a dura prova uomini e mezzi.

Nel Rally Storico saranno al via Luca Colongo ed Andrea Straforini, su Renault Clio di gruppo J2. “Questo Lana Storico per noi si tratta di un triplice debutto”, racconta Luca Colongo, “il mio in questa gara con un volante fra le mani, dopo averlo disputato per tante edizioni come navigatore, quello del mio Clio, che farà la sua prima apparizione fra le vetture storiche, e quello di Andrea, che disputerà il suo primo rally, navigandomi. La gara si preannuncia molto tecnica ed impegnativa, come da sua consuetudine, con in più il grande caldo che ci attende. Non sarà facile, giungere al traguardo farà già la differenza. Per noi, come di consueto, obiettivo divertimento, e a fine giornata guarderemo le classifiche”.

Protagonisti nel Trofeo A112 saranno Roberto e Francesca Barbera, che ritornano in gara sulla Autobianchi A112 Abarth. “Eccoci ai blocchi di partenza del Lana numero 15”, esordisce Roberto Barbera, “io e mia figlia Francesca non vediamo l’ora di salire a bordo dell’A112, ed incominciare il divertimento. Il nostro obiettivo sarà appunto divertirsi, non fare danni ed arrivare in fondo alla gara, una gara che sarà molto dura per il fisico e per le auto, a causa delle alte temperature. Però la bellezza delle prove speciali, del mezzo a disposizione, della Scuderia sempre vicina, degli amici, ed in più padre e figlia che corrono assieme, ci fanno ben sperare”.

Nella prova di Regularity Rally a Media 60, saranno ai nastri di partenza Roberto Rossetta e Dennis Barbieri, sulla Lancia Fulvia Coupé 1.3. “Questa per me sarà la settima partecipazione al Rally Lana”, commenta Roberto Rossetta, “ed è sempre un piacere tornare sulle speciali della mia gara preferita. Da quanto facciamo parte del Biella 4 Racing, la considero anche un po’ come una gara di casa. Obiettivo giungere al termine di una gara che sarà sicuramente durissima per il grande caldo, cercando di fare del nostro meglio per ottenere un bel piazzamento in generale. Alle note ci sarà Dennis Barbieri, che con me ha corso il Lana nel 2025, comportandosi molto bene, nonostante fosse al debutto. Come sempre un grazie ai miei partner sportivi, che con il loro supporto rendono possibili queste partecipazioni alle gare”.

Presenti al via Massimo Ozino e Roberto Tosi, che tornano a ricoprire il fondamentale ruolo di apripista, nella prova di Regularity Rally a Media 50, con la loro Autobianchi A112 Abarth. “Siamo molto felici di esserci anche in questo 2026 e di aprire nuovamente le danze per i concorrenti della Media 50” riporta Massimo Ozino, “per noi è sempre un onore, onore che affrontiamo con la serietà che ci contraddistingue! Che non manchi il prosecco all’arrivo, per tutti noi e per tutti i nostri portacolori in gara!”. “La coppia apripista della media è pronta e presente come di consueto al Lana Storico”, gli fa eco Roberto Tosi, “ci divertiremo come sempre rispettando le direttive della Direzione Gara. Faremo conto sul supporto della Scuderia e sicuramente sentiremo meno caldo degli equipaggi in gara. Vi racconteremo nel post avventura”.

Come ormai da tradizione, anche in questo 2026, al Rally Lana Storico, si rinnoverà la collaborazione fra Biella 4 Racing e Scuderia Del Grifone, con diversi equipaggi del sodalizio Genovese che si appoggeranno per assistenza ed hospitality alla compagine Laniera durante le loro fatiche in Regularity Rally. “È sempre un piacere aver fra noi gli amici Del Grifone”, commentano gli esponenti B4R, “rinnovando una collaborazione che si sussegue, con successo, negli anni. Da parte nostra il massimo impegno, ed un in bocca al lupo a tutti i nostri rappresentanti ed assistiti”.