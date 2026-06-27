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Biella | 27 giugno 2026, 08:40

Biella, lavori in via Cavour da lunedì

La via verrà chiusa a traffico

Biella, lavori in via Cavour da lunedì

Biella, lavori in via Cavour da lunedì

Da lunedì 29 giugno alle ore 8.00 a venerdì 7 agosto 2026 alle ore 18.00, il tratto di via Cavour a Biella compreso tra via Ramella Germanin e viale Cesare Battisti sarà chiuso al traffico per consentire urgenti lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria a cura di Cordar.

Nello stesso periodo sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’area interessata dai lavori.

Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare i percorsi alternativi indicati.

s.zo.

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