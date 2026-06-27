Biella, lavori in via Cavour da lunedì

Da lunedì 29 giugno alle ore 8.00 a venerdì 7 agosto 2026 alle ore 18.00, il tratto di via Cavour a Biella compreso tra via Ramella Germanin e viale Cesare Battisti sarà chiuso al traffico per consentire urgenti lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria a cura di Cordar.

Nello stesso periodo sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’area interessata dai lavori.

Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare i percorsi alternativi indicati.