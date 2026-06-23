Spaccio nei boschi del Biellese, controlli a mezzi e persone: ci sono denunce e segnalazioni

Prosegue senza sosta l’azione di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Biella.

Negli ultimi giorni, nel corso dei servizi di pattuglia delle strade che conducono alle zone boschive, in particolare della Valle Elvo, nonché di alcuni servizi mirati svolti da personale in abiti civili, sono state controllate decine di auto e di persone, identificando alcuni sospetti spacciatori e vari assuntori, procedendo anche ad alcune denunce per vari reati.

In un caso, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha controllato un’auto sulla SP 419 con a bordo due cittadini stranieri, entrambi con numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti ed irregolari sul territorio nazionale. Oltre alla denuncia in stato di libertà, ai due è stato notificato un ordine di espulsione del Questore di Biella.

In un’altra occasione, i militari dello stesso Reparto hanno fermato sulla stessa strada un’auto condotta da un ventenne della Valle Elvo, apparso subito preoccupato per il controllo. Perquisendo l’auto è stato infatti trovato un coltello con una lama di oltre 11 cm, detenuto senza alcun giustificato motivo, che è stato sequestrato mentre il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Biella per porto di oggetti atti ad offendere.

I Carabinieri della Sezione Operativa hanno invece intercettato un quarantenne di Biella che si allontanava da una zona boschiva e che ha consegnato spontaneamente un involucro in cellophane contenente cinque grammi di eroina ed uno di cocaina, che sono state sequestrate mentre l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Biella quale assuntore.

Si precisa che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.