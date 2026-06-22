Corrado Pinzano torna in versione “storica”: di nuovo una Subaru al RallyLana tricolore

C'è grande entusiasmo, per Corrado Pinzano alla vigilia del 15° Rally Lana Storico, in programma questo fine settimana e valido come quinto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS). Per il pilota biellese si tratta di un ritorno particolarmente sentito: quello sulle strade di casa e, al tempo stesso, quello al volante di una vettura storica, capace sempre di regalare emozioni e sensazioni uniche.

Libero da impegni di campionato, Pinzano tornerà per la seconda volta a bordo della Subaru Legacy RS preparata dai Fratelli Balletti, ritrovando al proprio fianco Marco Zegna. Una coppia che ha scritto pagine importanti del rallismo piemontese e non solo e che per l'occasione si ricompone in un affascinante revival sportivo.

Quella di quest'anno sarà la sesta partecipazione di Pinzano al Rally Lana Storico, una competizione che lo ha spesso visto tra i protagonisti, come testimoniano i tre podi conquistati in passato, tutti conclusi al terzo posto. In questa nuova apparizione vestirà i panni dell'ospite di prestigio ma non mancheranno stimoli e motivazioni per confrontarsi con i migliori interpreti del campionato tricolore e provare a migliorare ulteriormente il proprio bilancio nella gara di casa.

Sarà una sfida affascinante anche dal punto di vista tecnico. Pinzano dovrà infatti riadattarsi alle caratteristiche di una vettura iconica come la Subaru Legacy RS, ritrovando automatismi e sensibilità differenti rispetto a quelli richiesti dalle moderne vetture da rally. Il rombo del quattro cilindri boxer e il comportamento della trazione integrale giapponese saranno ingredienti di un weekend che promette spettacolo, emozioni e contenuti tecnici di assoluto interesse.

Queste le parole di Pinzano: “Tornare al Rally Lana è sempre qualcosa di speciale ma farlo nella gara di casa e al volante di una vettura storica aggiunge emozioni particolari. La Subaru Legacy RS è una macchina che ha un fascino incredibile e non vedo l'ora di riscoprirne le sensazioni. Inoltre sono molto contento di ritrovare al mio fianco Marco Zegna: insieme abbiamo condiviso tante esperienze importanti e sarà bello tornare a correre con lui. Affronto questa gara senza pressioni di classifica e con la voglia di divertirmi, ma quando si indossa il casco si cerca sempre di dare il massimo. So che il livello del campionato è molto alto e che ci saranno avversari di grande valore, però cercheremo di essere della partita. Sarà importante ritrovare rapidamente il feeling con una vettura molto diversa da quelle moderne, ma proprio questa sfida rappresenta uno degli aspetti più stimolanti del weekend. Correre sulle strade di casa davanti ai nostri tifosi è sempre un privilegio e vogliamo goderci ogni chilometro."