Grande giornata di sport con record a Gaglianico per la staffetta podistica “16 x mezz’ora” (foto D. Finatti per newsbiella.it)

Grande giornata di sport a Gaglianico. Ieri, sabato 9 luglio, è andata in scena al campo sportivo Miller Rava la 29° edizione della staffetta podistica “16 x mezz’ora”, organizzata dal CSI Biella. 16 podisti per 7 squadre in gara lungo un tempo complessivo di 8 ore. Alla fine, è risultata prima l’Atletica Santhià & Friends che ha stabilito un nuovo record (ben 569 giri) battendo quello ottenuto dall’UG Biella (557 giri) agli inizi degli anni 2000.

Alle spalle del Santhià, la squadra B della realtà vercellese (509 giri), seguita a ruota da Climb & Friends (486 giri), CRC Gaglianico (476 giri), GS Graja (445 giri) e KI?RUN-NER (438 giri). Buona prova, nel femminile, anche per le Pink Ladies, ferme a 409 giri. Infine, Paolo Orsetto (39 giri) e Angelica Bernardi (32 giri) sono stati i primi classificati nelle rispettive categorie. Gli organizzatori ringraziano per la partecipazione evidenziando il grande fair-play dimostrato tra le formazioni in gara.