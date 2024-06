La Staffetta, partita ieri, è tornata a Gaglianico FOTO e VIDEO

Grande partecipazione alla Staffetta Gaglianico nel Cuore, 200 km da percorrere in compagnia (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

30 giugno2024:

La staffetta partita e tornata a Gaglianico è stata l’occasione per fare gruppo, per stare in compagnia. 200 i chilometri percorsi, 110 le persone coinvolte in questa undicesima edizione, anche fortunata, come ricorda Mario De Nile, che non ha preso una goccia d’acqua nonostante le avverse condizioni meteo A mezzogiorno l’ultimo staffettista è stato Renzo Gulmini, ma tutti hanno dato il loro contributo da quello più anziano come Gualtiero Scudellaro, classe di ferro 1938, a quello più giovane Edoardo Bettio del 2016. L’arrivederci all’edizione numero dodici del 2025 ci si sta pensando.

29 giugno 2024:

Grande partecipazione questa mattina per l'edizione 2024 della Staffetta Gaglianico nel Cuore. Una tradizione sportiva che unisce la passione per la corsa con l'amore per il proprio paese e il desiderio di stare insieme, oltre a (ri)scoprire le bellezze della nostra provincia.

La partenza ha avuto luogo all'esterno del Municipio, alla presenza del sindaco Paolo Maggia e dei rappresentanti delle associazioni locali. A muovere i primi passi don Paolo e don Mario. Il primo è partito poco fa, poi passerà il testimone a don Mario.

L'arrivo è previsto per domani, domenica 30 giugno, alle 12, in occasione della festa patronale di San Pietro. 200 i chilometri percorsi per un tour che abbraccerà diversi paesi della provincia.