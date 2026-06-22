Sordevolo, annullato il concerto di FDA Bocca di Rosa

A causa di problemi logistici, è stato appena annullato il concerto di FDA Bocca di Rosa previsto per questa sera, lunedì 22 giugno alle 21.30. L’evento si sarebbe dovuto tenere presso la Chiesa di San Grato di Sordevolo e prevedeva un omaggio a Fabrizio de André.

Il prossimo evento organizzato dal Contato del Canavese sarà lo spettacolo di Gianfelice Facchetti di mercoledì 24 giugno presso il Chiostro di San Sebastiano, a Biella, alle 21.30. Lo spettacolo si incentrerà principalmente sul tragico incidente aereo a Superga del 4 maggio 1949, che coinvolse un’intera squadra di calcio. La stagione di concerti continuerà con una serie di immancabili appuntamenti con numerosi e noti artisti per gli ultimi giorni di giugno e tutto il mese di luglio.