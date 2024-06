Sabato al via la Staffetta Gaglianico nel cuore: 200 chilometri tra tradizione, amicizia e amore per il territorio

200 km partendo da Gaglianico attraverso il territorio per tornare a Gaglianico. La partenza è sabato 29 giugno, per tornare domenica 30. E' la staffetta 2024 "Gaglianico nel cuore", una tradizione sportiva che unisce la passione per la corsa con l'amore per il proprio paese, la voglia di stare insieme e naturalmente anche un'occasione per conoscere le bellezze del nostro territorio. La firma sotto all'evento è Broc Trotters in collaborazione con Pro Loco di Gaglianico, Comune di Gaglianico e Comitato di San Pietro. La prima edizione risale al 1983 quando con la "staffetta della Serenissima" si era arrivati fino a Venezia, nell'84 con la Staffetta dei Papi si era arrivati fino ad Avognone, in Francia.

In questa edizione 2024 a muovere i primi passi saranno Don Paolo e Don Mario. Don Paolo partirà sabato mattina alle 10 da davanti al municipio e percorrerà circa 1 km, quindi passerà il testimone a don Mario. L'arrivo è previsto domenica alle 12, alla festa patronale di San Pietro per fare festa tutti assieme.

Questo il percorso: si parte da quota 352 slm, da Gaglianico per procedere verso Sandigliano, quindi si attraversano i comuni di Verrone e Benna per arrivare a Candelo. Attraversando la Baraggia si scende verso Mottalciata e dopo aver attraversato il guado si arriva a Castelletto Cervo. Si procede poi verso nord e dopo aver attraversato Cossato si sale verso Lessona. Dopo una serie di sali-scendi si arriva a Masserano e si prosegue verso Brusnengo dove iniziano le prime salite verso Curino, Pray e Coggiola per arrivare a Valdilana dopo aver attraversato Portula. Da Trivero si sale fino a Bielmonte per poi scendere a Campiglia Cervo, a Sagliano, Andorno, Miagliano e Tollegno e poi di nuovo verso Pralungo e la valle d'Oropa. Da Cossila San Giovanni si raggiunge la Burcina di Pollone e poi verso Sordevolo, Muzzano e Graglia. Si continua attraversando Netro e Donato per raggiungere Croceserra e la frazione di Andrate. Da qui si prosegue attraversando i comuni di Sala e Torrazzo e, alle prime luci dell'alba , si incontrano Zimone e Piverone. Dopo una ripida discesa si incontrano Viverone per poi dirigersi verso Roppolo, Cavaglià, Dorzano e Salussola. Si arriva poi a Cerrione, si passa per Borriana fino a giungere a Mongrando. Si prosegue fino a Occhieppo Inferiore, ultimo paese per arrivare a Biella, Vigliano, Candelo e ritornare a Gaglianico.

"E' un modo per stare tutti assieme, conoscerci meglio, condividere un momento particolare - racconta chi ha vissuto diverse edizioni - . Anni addietro partiva un pullman da Gaglianico con a bordo la banda, amici e parenti, chi voleva andare, che seguiva il percorso. E a ogni tappa la banda si fermava per suonare per accogliere i corridori".