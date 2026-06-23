Incidente scooter-auto a Cossato, soccorsa una persona

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale che ha visto coinvolti un veicolo e uno scooter, con a bordo una giovane. Il fatto è avvenuto poco dopo le 21 di ieri, 22 giugno, lungo via Mazzini, nel comune di Cossato.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza alla persona trovata alla guida del ciclomotore: sembra che abbia riportato una ferita ad una mano.

Presenti anche i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato per la messa in sicurezza dei mezzi, assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.