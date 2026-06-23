Bocce, la Valle Elvo conquista il trofeo “Uffredi” a Romagnano

Domenica scorsa si è disputata a Romagnano la settima prova del circuito Alto Piemonte, valida per il trofeo “Uffredi”. Alla competizione hanno preso parte 49 coppie della categoria CD.

A conquistare il successo è stata la formazione della Valle Elvo, composta da Carlo Dellagaren e Sandro Dellagaren. Secondo posto per la coppia di casa della Romagnanese, con Alessandro Salmistraro e Gian Paolo Curti.

Sul terzo gradino del podio due formazioni della San Secondo Bennese: Andrea Allorio con Gianni Ramasco e Daniele Farinone con Gilberto Botta.

La gara è stata diretta dagli arbitri Enrico Barinotti, Santino Rotti e Gianfranco Poli.