Viverone, spettacolo finale del laboratorio di teatro: appuntamento in Biblioteca

Un percorso fatto di espressione, creatività, ascolto e collaborazione che ora arriva sul palcoscenico.

Il comune di Viverone invita famiglie e cittadini allo spettacolo finale del laboratorio di teatro "Musica, corpo e voce per crescere insieme", realizzato nell'ambito dei corsi estivi del Piano Estate, promossi dall'Istituto Comprensivo di Cavaglià grazie al PN 2021-2027.

“Attraverso attività di espressione corporea, drammatizzazione teatrale e lavoro di gruppo, gli alunni della scuola primaria hanno avuto l'opportunità di sviluppare competenze relazionali, comunicative ed espressive, accrescendo la propria consapevolezza e valorizzando la dimensione culturale e creativa” riportano dal Comune.

L’evento si terrà alle 17 di giovedì 25 giugno nel cortile della Biblioteca Civica di Viverone.