Strona, due incontri informativi con i cittadini: al centro la nuova raccolta domiciliare dei rifiuti organici

Un paio di incontri informativi per delineare le nuove modalità del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici.
È l’iniziativa promossa dal comune di Strona, in collaborazione con COSRAB, in programma domani, 24 giugno, alle 20.30, al salone polivalente, e venerdì 26 giugno, alle 10.30, nella sala consiliare di Strona.
Durante l’incontro verranno illustrate le modalità di conferimento, il calendario del servizio, le attrezzature fornite alle utenze e tutte le informazioni utili per una corretta gestione della raccolta differenziata dell’organico che si attiverà sul territorio comunale a partire dalla settimana del 6 luglio.