 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 23 giugno 2026, 08:30

Strona, due incontri informativi con i cittadini: al centro la nuova raccolta domiciliare dei rifiuti organici

Strona, due incontri informativi con i cittadini: al centro la nuova raccolta domiciliare dei rifiuti organici (foto di repertorio)

Strona, due incontri informativi con i cittadini: al centro la nuova raccolta domiciliare dei rifiuti organici (foto di repertorio)

Un paio di incontri informativi per delineare le nuove modalità del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici. 

È l’iniziativa promossa dal comune di Strona, in collaborazione con COSRAB, in programma domani, 24 giugno, alle 20.30, al salone polivalente, e venerdì 26 giugno, alle 10.30, nella sala consiliare di Strona. 

Durante l’incontro verranno illustrate le modalità di conferimento, il calendario del servizio, le attrezzature fornite alle utenze e tutte le informazioni utili per una corretta gestione della raccolta differenziata dell’organico che si attiverà sul territorio comunale a partire dalla settimana del 6 luglio.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore