Biella, per "R...Estate a San Nicola" il concerto del Quartetto di Clarinetti della Chromatic Chamber Orchestra FOTO

Un pubblico sempre numeroso e partecipe ha accolto sabato 20 giugno il concerto del Quartetto di Clarinetti della Chromatic Chamber Orchestra, ospitato nella suggestiva cornice della Chiesa di San Nicola da Tolentino, in Costa del Vernato 24 a Biella.

L'evento si è svolto nell'ambito della rassegna "R...Estate a San Nicola", promossa dall'Associazione Amici di San Nicola ETS con il contributo del Bando Eventi della Fondazione CRB e il patrocinio del Comune di Biella.

Protagonisti della serata sono stati i musicisti Carlo Saccente, Massimiliano Colletto, Sansone Aniello e Riccardo Rossetti, che hanno proposto un raffinato percorso musicale attraverso alcune delle più celebri pagine del repertorio classico e operistico. Il programma ha compreso le Danze Polovesiane di Borodin, la Suite n. 1 del Peer Gynt di Grieg, la Fuga in sol minore di Bach, il Minuetto dalla Serenata n. 1 di Brahms, l'Adagio dalla Settima Sinfonia di Beethoven, l'Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, L'apprendista stregone di Dukas, Noi siamo zingarelle dal terzo atto della Traviata di Verdi e l'Ouverture della Carmen di Bizet.

Le trascrizioni per quartetto di clarinetti hanno valorizzato la versatilità e la ricchezza timbrica dello strumento, suscitando l'apprezzamento del pubblico che ha accompagnato con calorosi applausi le diverse esecuzioni.

All’inizio del concerto, la presidente dell'Associazione Amici di San Nicola ETS, Eleonora Battaglia, e il Parroco di San Biagio, Don Gabriele Leone, hanno ringraziato i presenti per la partecipazione e il sostegno dimostrato all'iniziativa, ricordando come il ricavato delle offerte raccolte durante la rassegna sia destinato a promuovere il progetto di restauro degli intonaci interni della Chiesa di San Nicola da Tolentino e che il percorso di valorizzazione dell'edificio sacro ha già raggiunto un importante traguardo con il completamento, nel 2023, del restauro della facciata esterna, intervento che ha restituito alla città uno dei suoi luoghi di culto più significativi.

La rassegna "R...Estate a San Nicola" proseguirà nei prossimi giorni con nuovi appuntamenti culturali e musicali, confermando l'impegno dell'Associazione nel promuovere la conoscenza e la tutela di un prezioso patrimonio storico, artistico e spirituale della città di Biella.