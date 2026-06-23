Concertozzo 2026 e mercato cittadino: modifiche alla viabilità e spostamenti temporanei

La Città di Biella si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Concertozzo, l’evento benefico in programma il 27 giugno in Piazza Falcone, che porterà musica e tanto pubblico. Il 26 giugno dalle 15, invece, le attività saranno concentrate in Piazza Duomo con la presenza delle associazioni del terzo settore, street food, talk istituzionali dedicati all’inclusione e un concerto serale.

Con l’Ordinanza Dirigenziale n. 581, vengono disposti una serie di provvedimenti viabilistici necessari a garantire sicurezza, ordine pubblico e la corretta riuscita della manifestazione.

A ciò si aggiunge la Determina n. 734, con la quale viene approvato lo spostamento temporaneo del mercato settimanale di Piazza Falcone nelle giornate del 25 e 27 giugno, al fine di consentire lo svolgimento dell’evento e garantire la continuità delle attività mercatali.

In particolare, per la giornata di giovedì 25 giugno, il mercato sarà collocato nell’area di Piazza Falcone ovest, nella porzione non interessata dagli allestimenti, oltre che in parte di Piazza Borsellino e su Corso 53° Fanteria. Il settore non alimentare sarà distribuito tra Piazza Falcone lato sud-ovest, Piazza Borsellino e Corso 53° Fanteria, mentre gli altri operatori saranno collocati nella restante area di Piazza Falcone.

Per la giornata di sabato 27 giugno, il mercato verrà invece temporaneamente trasferito in Viale Macallè, Piazza Adua, via Friuli e nell’area del parco interno dello Stadio “Vittorio Pozzo”. Il settore non alimentare sarà ubicato in Viale Macallè, Piazza Adua e via Friuli; il settore alimentare, ittico, fiori e somministrazione sarà collocato all’interno dei giardini dello stadio; mentre i produttori e coltivatori diretti saranno sistemati nell’area di Viale Macallè in prossimità dell’ingresso dello stadio.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, fino al 28 giugno, saranno attivi divieti di sosta e transito nelle principali aree interessate dall’evento e dalle operazioni di allestimento e disallestimento. In particolare:

è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito, eccetto mezzi di soccorso e mezzi autorizzati, in piazza Falcone (compresa la carreggiata sud) e piazza Borsellino, dal 22/06/2026 ore 07:00 al 28/06/2026 ore 24:00, con specifiche eccezioni a partire dal 26/06 ore 22:00 per alcune aree funzionali all’evento;





è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Liguria (tratto adiacente piazza Falcone e corso 53° Fanteria, da via Trivero a via Valle d’Aosta) dal 24/06/2026 ore 07:00 al 28/06/2026 ore 24:00;





è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli autorizzati e mezzi a servizio del mercato cittadino, nelle seguenti vie: via Liguria, via Valle d’Aosta (tra via Piemonte e via Friuli), via Piemonte (tra via Rosmini e via Valle d’Aosta), corso 53° Fanteria (da via Valle d’Aosta a viale Macallè), viale Macallè (da corso Rosmini a piazza Adua) e via Galimberti (tra via Addis Abeba e viale Macallè), dalle ore 22:00 del 26/06/2026 alle ore 02:00 del 28/06/2026 (o comunque fino a cessate esigenze);





è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto mezzi autorizzati per il mercato cittadino, in via Friuli e nell’area di piazza Adua (zona tra la rotatoria e via Friuli), dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del 27/06/2026;





è istituito il divieto di transito nelle vie interessate dai punti precedenti (via Liguria, via Valle d’Aosta, via Piemonte, corso 53° Fanteria, viale Macallè e via Galimberti) dalle ore 07:00 del 27/06/2026 alle ore 02:00 del 28/06/2026 (o fino a cessate esigenze);



è inoltre istituito il divieto di transito in via Friuli e piazza Adua dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del 27/06/2026;



è autorizzata la deroga al divieto di circolazione in piazza Falcone per i soli mezzi dell’organizzazione, al fine di consentire le operazioni di allestimento e gestione dell’evento nel periodo interessato;



nel centro cittadino, il 26 giugno 2026, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Amendola, via Duomo, via Battistero e via Seminari (da via Vescovado a via Duomo) dalle ore 07:00 alle ore 24:00;



sempre il 26 giugno 2026, dalle ore 14:00 alle ore 22:00, è istituito il divieto di transito in via Duomo, via Battistero e via Seminari, con chiusure fino al termine dell’evento;





nella stessa fascia oraria è consentito il doppio senso di marcia a vista per gli aventi diritto in ingresso e uscita dai passi carrabili in via Amendola (tratto tra via Don Minzoni e via Duomo/Seminari) e via Duomo (tratto tra via Battistero e via Italia);



L’Amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità previste nei giorni dell’evento.