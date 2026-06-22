Giornata di celebrazioni e preghiera al Santuario di Graglia FOTO

Giornata di celebrazioni al Santuario di Graglia.

Sabato scorso, 20 giugno, la cerimonia si è aperta con il ricordo di don Nicolao Velotti, ideatore del Sacro Monte di Graglia: in tale occasione, ha preso la parola la dottoressa Claudia Ghiraldello che ne ha tratteggiato la figura e le qualità, umane e morali, in occasione del 400° anniversario della morte, avvenuta nel marzo del 1626.

È poi seguita la Santa Messa, concelebrata dall’arcivescovo di Vercelli Marco Arnolfo e dal vescovo di Biella Roberto Farinella, assieme alla benedizione dell’organo, restaurato da Alessandro Rigola.

Domenica, invece, è stato solennizzato il VI° Anniversario dell’Aggregazione al Santuario della Santa Casa di Loreto. Infine, nel pomeriggio, la Cromatic Chamber Orchestra, diretta dal Simone Delbene, ha concluso questi intensi giorni di preghiera e di festa con un bellissimo concerto, molto apprezzato dal pubblico presente.