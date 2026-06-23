A Cavaglià una giornata dedicata alla cura dell’ambiente

Tornano le giornate a favore dell’ambiente. L’appuntamento è a Cavaglià, aperto alla cittadinanza, pronta a rendere ancor più pulito e accogliente il proprio paese. Il ritrovo è alle 9.30 di sabato 27 giugno nei giardini di Villa Salino. La conclusione degli interventi è prevista per le 12. Si consiglia di portare un paio di guanti con sé.
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