Bando di locazione immobile comunale a Castelletto Cervo per micronido

Il Comune di Castelletto Cervo rende noto che è pubblicato il "Bando di locazione di immobile di proprietà comunale sito in cantone Fiorio n. 18, con vincolo di destinazione micronido".

Gli interessati possono prendere visione del bando e della relativa documentazione allegata nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune.

L’immobile, situato al piano primo, è concesso in locazione secondo le modalità, i termini e alle condizioni indicate nel bando integrale, disponibile in allegato alla presente comunicazione.

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione necessaria e indicata nel bando al Comune di Castelletto Cervo – Ufficio Protocollo – Via XXV Aprile n. 80, a pena di esclusione dalla gara, tramite raccomandata A/R, oppure mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/06/2026.

Per ulteriori informazioni si rimanda al testo integrale del bando.+ pubblicato sul sito del Comune.