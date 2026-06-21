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CRONACA | 21 giugno 2026, 08:50

Furente lite a Cerrione con spintoni e un pugno, arrivano i Carabinieri

Altri interventi per alterchi a Biella, Cossato e Vigliano Biellese.

Furente lite a Cerrione con spintoni e un pugno, arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Furente lite a Cerrione con spintoni e un pugno, arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Momenti di forte concitazione a Cerrione per una lite tra quattro persone scaturita per futili motivi. 

Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero volati spintoni e perfino un pugno nella serata di ieri, 20 giugno. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno identificato i quattro uomini, tra cui due giovanissimi, informando loro delle loro facoltà di legge. 

Altri interventi per liti e minacce si sono verificati nei comuni di Biella, Cossato e Vigliano Biellese. In tutti i casi, gli animi sono stati riportati alla calma dai militari dell’Arma.

g. c.

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