Furente lite a Cerrione con spintoni e un pugno, arrivano i Carabinieri

Momenti di forte concitazione a Cerrione per una lite tra quattro persone scaturita per futili motivi.

Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero volati spintoni e perfino un pugno nella serata di ieri, 20 giugno. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno identificato i quattro uomini, tra cui due giovanissimi, informando loro delle loro facoltà di legge.

Altri interventi per liti e minacce si sono verificati nei comuni di Biella, Cossato e Vigliano Biellese. In tutti i casi, gli animi sono stati riportati alla calma dai militari dell’Arma.