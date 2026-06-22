Biella, un incontro sulla violenza economica di genere

Si terrà martedì prossimo, 30 giugno, dalle 9.30, presso la Sala Becchia della Provincia di Biella, l'incontro pubblico dal titolo “La violenza economica di genere”, promosso da CISL Piemonte, in collaborazione con la Consigliera di Parità del territorio biellese.

L'iniziativa intende accendere i riflettori su una forma di violenza ancora poco conosciuta ma fortemente diffusa, che limita l'autonomia e la libertà delle donne attraverso il controllo delle risorse economiche e finanziarie.

Dopo i saluti istituzionali e il monologo “Violenza economica” interpretato da Elena Ruzza, sono previsti gli interventi della dr.ssa Simona Ramella Paia, psicologa e psicoterapeuta, che approfondirà il tema “Quando il controllo passa dal denaro: comprendere e contrastare la violenza economica”, e dell'avv. Erika Vallera, Consigliera di Parità della Provincia di Biella, che interverrà su “Parità economica e autonomia femminile”.

Il dibattito sarà coordinato da Alessio Ferraris, Segretario Generale FNP CISL Piemonte. L'incontro rappresenta un'importante occasione di confronto e sensibilizzazione su un fenomeno che incide profondamente sulla possibilità delle donne di esercitare pienamente i propri diritti e la propria indipendenza.

L'ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.