Sala cerca volontari accompagnatori scuolabus

Il Comune di Sala ha pubblicato un avviso pubblico in vista del prossimo anno scolastico per la ricerca di volontari accompagnatori sugli scuolabus.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire un servizio sicuro e organizzato per il trasporto scolastico, valorizzando al tempo stesso il senso di comunità e la partecipazione attiva dei cittadini.
Possono presentare la propria disponibilità tutti i cittadini che: abbiano tempo da dedicare al servizio, dimostrino un forte senso civico e di comunità, desiderino rendersi utili al territorio
Non sono richiesti requisiti specifici, se non la volontà di collaborare a un servizio di pubblica utilità.
Gli interessati possono aderire all’iniziativa contattando il Comune di Sala tramite i seguenti recapiti: Telefono: 015-2551118; Email: demog.sala@ptb.provincia.biella.it
L’avviso completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune.