Lessona, dopo quattro mesi di lavori riapre via Lario Dall’Acqua

Ha riaperto ieri sera, alle 18, via Lario Dall’Acqua, importante collegamento tra Lessona e Cossato, rimasto chiuso negli ultimi quattro mesi per un intervento di riqualificazione infrastrutturale.

I lavori, avviati il 16 febbraio, hanno consentito di realizzare due opere attese da tempo: la nuova cunetta stradale, pensata per migliorare la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, e l’intervento di Cordar per l’ammodernamento e lo sdoppiamento della rete fognaria, con la separazione delle acque bianche dalle acque reflue.

La scelta di unire i due cantieri ha permesso di ottimizzare tempi, risorse e disagi, portando a termine in quattro mesi un’opera complessa che ha interessato circa mezzo km di strada.

«Non essendo un tecnico – dichiara il sindaco di Lessona, Simone Cambié – non posso entrare nel merito delle soluzioni ingegneristiche adottate, ma posso testimoniare la straordinaria complessità del lavoro svolto. Una volta aperto il manto stradale, gli operatori si sono trovati ad affrontare una situazione articolata, con numerose derivazioni e sottoservizi lungo tutto il tracciato. La capacità dimostrata dalla ditta esecutrice nel gestire queste criticità è stata davvero notevole».

Nel corso dell’intervento sono state anche inertizzate vecchie tubazioni per garantire stabilità futura alla sede stradale e, dove possibile, sono stati realizzati collegamenti dedicati alle singole utenze presenti lungo il tratto interessato.

Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento a Cordar, alla ditta Garito, all’ingegner Gattone per il coordinamento tecnico, all’Ufficio Tecnico Comunale e all’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Dallò, che ha seguito l’evoluzione del cantiere e le problematiche legate alla viabilità. Un grazie è stato espresso anche a Milko Borio per la disponibilità nel concedere spazi di sua proprietà a favore dell’opera.

Particolare attenzione è stata riservata ai residenti di via Lario Dall’Acqua e a tutti i cittadini di Lessona, Cossato e dei comuni limitrofi che, in questi mesi, hanno dovuto affrontare deviazioni, rallentamenti e modifiche alle proprie abitudini.

«Sono stati mesi impegnativi soprattutto per chi vive direttamente sulla strada interessata dai lavori – prosegue Cambié –. I residenti hanno dimostrato grande pazienza, senso civico e spirito di collaborazione. La disponibilità di tutti è stata fondamentale per consentire il completamento di un’opera destinata a produrre benefici duraturi per il territorio».

Con il ritorno alla circolazione, Lessona restituisce alla cittadinanza un collegamento viario rinnovato, con infrastrutture pensate per garantire nel tempo una migliore gestione delle acque, maggiore sicurezza e un servizio più efficiente.