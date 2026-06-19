La Fondazione Cerino Zegna Impresa Sociale di Biella ricorda il Dott. Roberto Terzi

La Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione, i colleghi Direttori Sanitari, gli operatori, i volontari e tutti i collaboratori della Fondazione Cerino Zegna Impresa Sociale esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa del Dott. Roberto Terzi, Coordinatore della Direzione Sanitaria della Fondazione.

Con la sua competenza professionale, il suo equilibrio umano e la sua straordinaria capacità di analisi, il Dott. Terzi ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento fondamentale per l'organizzazione e lo sviluppo dei suoi servizi.

Il suo contributo è stato particolarmente prezioso durante l'emergenza pandemica da Covid-19, uno dei momenti più difficili che le residenze per anziani abbiano mai affrontato.

In quella fase complessa e delicata, ha saputo guidare con lucidità e determinazione le attività sanitarie, supportando operatori, ospiti e famiglie con senso di responsabilità, rigore professionale e una costante attenzione alla tutela delle persone più fragili. Fu inoltre protagonista dell'organizzazione territoriale della campagna vaccinale nel Biellese, mettendo a disposizione la propria esperienza e la propria visione al servizio della comunità.

Nel corso della sua attività presso la Fondazione Cerino Zegna, il Dott. Terzi ha affiancato la Direzione nel monitoraggio continuo dei servizi, contribuendo a sviluppare strumenti di verifica e miglioramento, grazie alla sua capacità di leggere i dati, interpretare i bisogni emergenti e trasformare le criticità in opportunità di crescita.

Accanto alle indiscusse qualità professionali, resteranno, nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui, la disponibilità al confronto, la serietà, il senso delle istituzioni e la sincera attenzione verso le persone.

Il suo esempio professionale e umano continuerà a vivere nel lavoro quotidiano di coloro che hanno condiviso con lui un tratto importante del proprio percorso.

La Fondazione Cerino Zegna si unisce al dolore dei familiari e di quanti gli hanno voluto bene, esprimendo la più sentita vicinanza in questo momento di profonda tristezza.