Cossato, in arrivo due laboratori per i bambini alla Biblioteca Comunale

In partenza, a Cossato, un'iniziativa dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 5 anni che si terrà presso la Biblioteca Comunale, realizzata in collaborazione con BI-Box Biella nell'ambito del Progetto DA Cosa Nasce Cosa. Educare all'arte contemporanea. 2 laboratori a cura di Elena Taverna: "Il tempo dei bambini è un eterno presente dove ogni sasso è un tesoro e ogni sogno è una promessa mantenuta."

Un percorso creativo pensato per riscoprire il valore del tempo lento, della fantasia e della meraviglia. Attraverso due laboratori, i partecipanti saranno invitati a giocare, sognare ed esplorare, dando spazio all'immaginazione e alla creatività.

Giovedì 25 giugno – ore 16

Un tempo per giocare

Laboratorio aperto all'ingegno e alla fantasia: progettazione e realizzazione di personaggi fantastici con materiali insoliti. Sfide e sperimentazioni creative per costruire semplici giochi-scultura che mettono alla prova velocità e inventiva.

Martedì 30 giugno – 16

Un tempo per sognare

Luoghi familiari e architetture fantastiche diventano protagonisti di un laboratorio in cui la fantasia suggerisce soluzioni grafiche sorprendenti e mondi immaginari prendono vita.

Destinatari: bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni.

La partecipazione è gratuita su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: 0159893522 o biblioteca@comune.cossato.bi.it