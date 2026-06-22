Vigliano, appuntamento in Biblioteca: salva un libro dallo scarto

Alla Biblioteca Civica "Aldo Sola" di Vigliano Biellese si potrà ritirare gratuitamente i numerosi libri che, dopo una scelta attenta e supervisionata dalla Soprintendenza Archivistica Bibliografica del Piemonte e della Valle D'Aosta, possono essere esclusi dal patrimonio bibliotecario.
I libri saranno esposti in alcuni tavoli all'ingresso dell'edificio nei giorni di apertura della biblioteca dal martedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18 fino al 15 luglio.
L'obiettivo è ridare vita a vecchi testi usurati o doppi che la biblioteca non può più ospitare, visti i numerosi libri acquistati con i contributi ministeriali.