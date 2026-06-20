Cossato, lite tra condomini per un bigliettino lanciato sul balcone

A Cossato nella giornata di ieri venerdì 19 giugno i Carabinieri sono intervenuti per una segnalazione legata a una possibile lite condominiale.

Una donna classe 1976 ha riferito che alcuni vicini avrebbero lanciato un bigliettino sul balcone con scritte interpretate come minacciose. Nel corso degli accertamenti, il messaggio rinvenuto sarebbe risultato riconducibile a una richiesta di non suonare il citofono alle 5 del mattino.

Dagli elementi raccolti dagli equipaggi intervenuti, la situazione sembrerebbe inquadrarsi come una controversia tra condomini, legata a disturbi ripetuti nelle prime ore del giorno.

Nell’episodio risultano coinvolti una donna nata nel 1976 residente a Cossato e un inquilino classe 1989, anch’egli residente nello stesso comune, di origini brasiliane.