Caparezza conquista i biellesi, a Sordevolo spettacolo scenografico e tanta musica FOTO

Pubblico delle grandi occasioni all’Anfiteatro di Sordevolo. È andato sold out il concerto di Caparezza che, nella serata di ieri, 20 giugno, si è esibito in concerto, inserito nel tour estivo di Orbit Orbit, l’album-fumetto dell’artista pugliese.

Uno spettacolo scenografico di grande impatto, che ha saputo conquistare i presenti, giunti in Valle Elvo per assistere ad uno dei grandi appuntamenti della rassegna Connessione, organizzata dal Contato del Canavese in collaborazione con il comune di Sordevolo.

Orbit Orbit esalta le due anime di Caparezza: quella di musicista e quella di appassionato e sceneggiatore di fumetti, confermandolo come uno degli artisti più originali della scena musicale italiana. Nei suoni e nelle melodie, il nuovo album intreccia sperimentazione elettronica e racconto fantastico in un viaggio che unisce realtà e fantasia.

Non solo cantante, Caparezza firma anche il suo debutto come autore e sceneggiatore di fumetti, con il comic book Orbit Orbit, nato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, che accompagna e completa il nuovo disco.

In tantissimi, nelle scorse ore, hanno espresso sui social il loro entusiasmo condividendo e postando i diversi momenti di una serata che resterà incastonata nella memoria di molti per diverso tempo.