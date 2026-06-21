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CRONACA | 21 giugno 2026, 09:20

Cade dalla bicicletta e finisce in ospedale: nei guai un uomo per guida in stato di ebbrezza

Sinistro senza feriti a Cossato.

Cade dalla bicicletta e finisce in ospedale: nei guai un uomo per guida in stato di ebbrezza (foto di repertorio)

Cade dalla bicicletta e finisce in ospedale: nei guai un uomo per guida in stato di ebbrezza (foto di repertorio)

Sinistro stradale autonomo per un uomo, finito a terra con la propria bicicletta. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso, dove sarebbe stata accertata la sua positività all’alcoltest con un tasso piuttosto elevato. 

A causa di ciò, è stato deferito dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, in orario serale, in Valle Elvo. 

Nelle scorse ore, invece, si è verificato un tamponamento tra due auto all’interno del parcheggio di un supermercato di Cossato.  Fortunatamente non si sono verificati feriti e i conducenti hanno proceduto alla compilazione del modello cid alla presenza dei militari dell’Arma.

g. c.

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