Cade dalla bicicletta e finisce in ospedale: nei guai un uomo per guida in stato di ebbrezza

Sinistro stradale autonomo per un uomo, finito a terra con la propria bicicletta. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso, dove sarebbe stata accertata la sua positività all’alcoltest con un tasso piuttosto elevato.

A causa di ciò, è stato deferito dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, in orario serale, in Valle Elvo.

Nelle scorse ore, invece, si è verificato un tamponamento tra due auto all’interno del parcheggio di un supermercato di Cossato. Fortunatamente non si sono verificati feriti e i conducenti hanno proceduto alla compilazione del modello cid alla presenza dei militari dell’Arma.