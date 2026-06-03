Rifiuti abbandonati attorno alle campane del vetro: "Uno scempio nel centro di Biella" FOTO

Mentre negli ultimi giorni si susseguono notizie dedicate alla cura del territorio, dalle aree ecologiche agli interventi di pulizia nelle aree verdi, in pieno centro a Biella c'è chi segnala una situazione decisamente diversa.

Le fotografie inviate alla redazione mostrano infatti alcune campane per la raccolta del vetro circondate da rifiuti abbandonati. Attorno al contenitore sono visibili diversi sacchi gialli destinati alla raccolta della plastica, ma al loro interno sembrerebbero essere stati conferiti anche materiali non conformi, e tutto attorno bottiglie di vetro. Non solo: in un'area risultano abbandonate anche alcune sedie e altri oggetti che nulla hanno a che vedere con la raccolta differenziata come niente meno che un forno microonde.

Una situazione che ha suscitato l'indignazione dei residenti e dei passanti, soprattutto considerando la posizione centrale dell'area interessata. "Nella settimana delle notizie sulle aree ecologiche e sui netturbini che puliscono le aree verdi, questo è lo scempio che si presenta in centro a Biella. Paghiamo non poco per avere questo risultato in centro. Vergognoso", è il commento di un cittadino che ha voluto documentare quanto accaduto.