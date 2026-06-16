Verde pubblico a Biella, piazza Adua: marciapiedi invasi dall'erba FOTO

L'ultimo Consiglio Comunale di Biella ha approvato l’affidamento a SEAB S.p.A. del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico cittadino per la durata di tre anni. Volontà dell'amministrazione è quella di costruire un modello più stabile, efficiente e vicino alle esigenze della città, superando le criticità emerse negli ultimi anni nella gestione del servizio.

E in attesa che la società si metta al lavoro nelle diverse aree della città, in redazione arrivano ancora delle segnalazioni dai lettori circa la situazione del verde. Questa riguarda Piazza Adua dove le panchine sono sommerse dalla vegetazione che rende inoltre difficoltoso camminare lungo i marciapiedi e limita la visibilità alle auto a lato della strada.

È anche allo studio, da parte di Seab, la predisposizione di una Carta dei Servizi che definirà modalità e strumenti attraverso cui i cittadini potranno effettuare segnalazioni e richieste, con l’obiettivo di rendere più rapido ed efficace il rapporto con l’utenza ed evitare sovrapposizioni o rimpalli di competenze.