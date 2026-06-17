Lavori sul Ponte della Tangenziale, Veronese: "La strada di Gronda va fatta subito"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ora che ANAS ha comunicato la chiusura (in realtà un senso unico) dal 16 giugno al 31 luglio 2026 del viadotto sul torrente Cervo, strada statale 758, ex SP 142/A “Biellese Variante Raccordo”, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio, a Candelo torna a sentirsi il bisogno di una strada alternativa che smisti il traffico di solo passaggio da quello che porta in paese risorse economiche.

La strada così detta di Gronda, che proponiamo da tempo, è una bretella che dalla via del Cervo, l’arteria proveniente da Vigliano B.se, si diramerebbe in direzione Biella. Potrebbe svilupparsi in due modi, il più rapido da realizzare e meno costoso prevede una salita fino in via Santa Croce per raggiungere, attraverso vie interne, il sottopasso della stazione ferroviaria; l’altro, più efficace, correrebbe sottocosta, approssimativamente tra torrente Cervo e discarica SEAB, immettendosi sulla via Biella, nei pressi delle rotonde che portano al Centro Commerciale Gli Orsi.

Questo progetto dovrebbe essere prioritario per tutto il Biellese, perchè il vero “ponte” tra est ed ovest è proprio Candelo, già quotidianamente attraversato da migliaia di veicoli che fanno della via Cerventi il punto più inquinato.

Ritenendo inutile polemizzare sulla qualità dei lavori pubblici, spiegata già dalla frequenza inusuale degli interventi, e auspicando che l’importanza della sicurezza del viadotto sia prioritaria anche per i dirigenti ANAS e che nel cantiere si vedano h. 24 operai al lavoro, nel nostro piccolo non resta che gestire con fermezza la situazione e dare un segnale chiaro: Candelo non ci sta più a gestire da sola l’impatto del traffico sul suo territorio.

Pertanto, abbia pur luogo l’intervento di manutenzione, ma un tavolo, seriamente condiviso e magari allargato, non può più tardare".