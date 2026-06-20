Al teatro Erios, l’arte, la poesia, il teatro di Charles Aznavour. Obiettivo: acquisto PET per l’Ospedale di Biella

Venerdì 26 giugno, alle 21, un concerto all’Erios per ricordare uno dei più influenti musicisti di tutti i tempi, icona della cultura francese e di quella armena: Charles Aznavour. Saranno i suoi più noti capolavori ad essere proposti dal talento di Michele Fenati, artista che, fra poesia, musica e teatro, registra costantemente grandi apprezzamenti nelle sue tournée italiane. Ma la serata non sarà soltanto un’occasione per ascoltare alcune fra le oltre mille canzoni scritte da Aznavour, che fu apprezzatissimo autore anche per numerosi cantanti italiani, da Gino Paoli a Ornella Vanoni, da Mina e Mia Martini, Enrico Ruggeri, Franco Battiato ed altri. Perché l’Amministrazione comunale ha voluto fortemente destinare all’Associazione Amici dell’Ospedale le offerte che saranno raccolte durante l’evento, con un obiettivo preciso: quello di contribuire ad un investimento strategico per la diagnostica dell’ASL biellese: l’acquisizione di una PET/CT.



« A fine aprile abbiamo letto sui giornali – commenta il Sindaco, Cristina Vazzoler – che questo progetto, grazie ad una cospicua donazione della Banca di Asti, cominciava a prendere forma: poter contare su uno strumento diagnostico che rileva il comportamento delle nostre cellule, la loro attività, significa poter diagnosticare molte malattie, e i tumori ovviamente per primi, che con le tradizionali metodiche non sono visibili se non in fasi più avanzate. Sappiamo però che la strada è lunga ed occorre un coinvolgimento più ampio di tutta la comunità biellese affinché ci sia una raccolta fondi ampia e diffusa a favore dell’Associazione Amici dell’Ospedale, che supporta costantemente le esigenze della nostra sanità biellese. Vigliano Biellese vuole fare la sua parte, fin da subito, invitando tutti a partecipare al concerto di venerdì 26 giugno al teatro Erios, con una libera offerta, nella consapevolezza dell’importanza del fine che andremo, tutti insieme a sostenere. Lo faremo, fra l’altro, trascorrendo insieme una serata di straordinaria musica, in cui il talento di Michele Fenati proporrà classici indimenticati di Aznavour, cantautore che, fra l’altro, fu noto anche per la sua solidarietà attiva nei confronti del popolo armeno, duramente colpito dal sisma del 1988»



L'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella, nata nel 2004 e guidata dal dott. Leo Galligani, ha finora raccolto circa cinque milioni di euro con piu' di 60 progetti portati avanti, tra cui la donazione di un angiografo per la sala ibrida nel 2025 (solo altre tre in Piemonte).



"Ringrazio il Comune di Vigliano Biellese e il sindaco Cristina Vazzoler per aver scelto di destinare i fondi di questa interessante serata musicale alla nostra Associazione- aggiunge il dott. Leo Galligani- L’acquisizione di questa attrezzatura completerebbe il livello qualitativo raggiunto con la recente tecnologia messa a disposizione delle nostre Professionalità d’eccellenza. Perché è proprio a questa dimensione che le informazioni, che solo la PET può dare a questo punto della malattia, possono essere completamente sfruttate a vantaggio dei pazienti. Oggi molti arrivano alla necessità di questa indagine e solo di questa. Non possiamo rinunciare alla possibilità di interrompere evoluzioni patologiche, una volta esiziali ,che oggi invece si presentano. Sono circa 1000 i biellesi che annualmente ne abbisognano e che debbono cercarsi questo luogo della residua speranza. L'ospedale è, per una città, l'essenziale coadiutore del benessere, motivo della sua crescita o declino. In questo caso la rinuncia al "completamento dell'assistenza" avrebbe anche effetti negativi connessi."

