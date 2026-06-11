Villaggio Lamarmora, Leone: "In via Donato una discarica all'aperto" FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

"In via Donato a Biella c'è già in embrione un'isola ecologica. Tipo discarica all'aperto si trova in Via Donato e gli abitanti del luogo ne lamentano la presenza da più giorni, troppi a sentire loro. Rifiuti portati lì da altrove dicono, comunque nessuno sinora si è preoccupato di toglierli. Situazioni analoghe , anche se meno imbarazzante ci sono in giro per il Villaggio in particolare nei pressi delle case popolari.

Esistono gli ispettori della Seab il cui costo parrebbe essere una voce delle nostre bollette? Ci sono ancora gli ispettori comunali che dovrebbero segnalare situazioni difficili nella Città ? Chissà ......perchè oltre alla situazione incresciosa di Via Donato c'è quella altrettanto incresciosa della casa popolare di Via Camandona dove qualcuno ha tagliato e capitozzato un albero lasciando lì , dal colore delle foglie e dei rami si pensa da tanti giorni, le ramaglie che sbordano su marciapiedi e strada . Altrettanto incredibile la situazione dell'unico ippocastano rimasto all'entrata della Casa di Giorno di Via Corridoni. Un ippocastano bellissimo cadde dopo una nottata di vento fortissimo circa 3 anni fa. Alcuni mesi dopo l'ippocastano rimasto venne sfoltito e capitozzato forse in modo non consono forse provocandone la morte. Ora è in piedi non si sa sino a quando. I tecnici possono garantire che non esistono problemi per l'incolumità delle persone?"