L’addio al dottor Silvani, il ricordo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri: “Esempio di dedizione alla medicina”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Con profondo cordoglio, il Consiglio Direttivo e tutta la comunità medica dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Biella partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del dottor Mauro Silvani, stimato specialista in Urologia e già responsabile del Reparto di Urologia dell’Ospedale di Biella dal 2010 al 2016.

Professionista di grande competenza, rigore e umanità, il dottor Silvani ha rappresentato per molti colleghi e pazienti un esempio di dedizione alla medicina e di autentico spirito di servizio. Per me non è stato soltanto un collega stimato ma anche un amico sincero, capace di creare rapporti umani profondi fondati sul rispetto, sulla disponibilità e sulla generosità.

Alla sua riconosciuta preparazione clinica ha sempre unito attenzione verso gli altri e una rara capacità di trasmettere conoscenza ed entusiasmo alle nuove generazioni.

A seguito della nascita del Liceo Scientifico a curvatura biomedica, gli avevo chiesto di rendersi disponibile a tenere alcune lezioni di Urologia agli studenti e lui, con il consueto entusiasmo e la generosità che lo contraddistinguevano, aveva prontamente accettato, mettendo a disposizione dei ragazzi la propria esperienza professionale e umana.

E’ stato quindi particolarmente utile il suo contributo al Liceo Scientifico, dove, con generosità e passione, si è reso più volte disponibile a incontrare gli studenti per tenere lezioni di Urologia, offrendo ai ragazzi non solo competenze scientifiche ma anche una testimonianza concreta dei valori della professione medica.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella sanità biellese e nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo, collaborare con lui e condividere momenti di amicizia autentica.

Alla famiglia, e a tutti i suoi cari giungano le più sincere e sentite condoglianze dell’intero Ordine professionale”.