Giornata dell’Ambiente, Carolina Lanatà: “Il futuro del pianeta dipende dalle scelte che compiamo ogni giorno”

Riceviamo e pubblichiamo:

“In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente desidero condividere una riflessione che nasce dall'esperienza vissuta sul territorio biellese negli ultimi anni come referente di Plastic Free.

Quando ho iniziato questo percorso, prima con il mio gruppo di amici, e poi con Plastic Free, il mio obiettivo era semplice: sensibilizzare le persone sul rispetto dell'ambiente, migliorarlo facendo azioni concrete come raccogliere i rifiuti e dimostrando che ognuno di noi può fare la differenza attraverso piccoli gesti concreti. Oggi posso dire con orgoglio che il Biellese ha risposto con entusiasmo.

In questi anni abbiamo organizzato numerose passeggiate ecologiche, giornate di raccolta rifiuti, iniziative dedicate alla pulizia di boschi, aree urbane e spazi pubblici, oltre a campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, giovani e famiglie. In molte occasioni abbiamo raccolto tonnellate di rifiuti abbandonati, restituendo decoro e dignità a luoghi che appartengono a tutta la comunità.

Ma il risultato più importante non sono solo i sacchi raccolti. Sono le persone. Oggi oltre 200 volontari partecipano e sostengono le nostre iniziative sul territorio biellese. Donne, uomini, ragazzi, studenti e famiglie che dedicano il proprio tempo libero alla tutela ambientale, dimostrando che il cambiamento è possibile quando una comunità decide di mettersi in gioco.

Un ringraziamento particolare va ai numerosi Comuni che hanno collaborato con noi, alle amministrazioni che hanno creduto nei nostri progetti, alle scuole e alle aziende biellesi che hanno scelto di affiancarci in percorsi di responsabilità ambientale. La tutela dell'ambiente non può essere affidata a una singola associazione: è un lavoro di squadra che coinvolge istituzioni, imprese, scuole, associazioni e cittadini.

La sensibilizzazione resta la nostra missione principale. Raccogliere i rifiuti è importante, ma ancora più importante è evitare che vengano abbandonati. Per questo continuiamo a promuovere una cultura del rispetto, dell'educazione ambientale e della responsabilità individuale.

Il Biellese ha dimostrato di avere un grande cuore verde. Ogni volontario che partecipa a una raccolta, ogni amministrazione che collabora, ogni cittadino che sceglie di non voltarsi dall'altra parte contribuisce a costruire un territorio più pulito e più consapevole.

La Giornata Mondiale dell'Ambiente non deve essere soltanto una ricorrenza sul calendario. Deve essere un'occasione per ricordarci che il futuro del nostro pianeta dipende dalle scelte che compiamo ogni giorno. Continuiamo a fare la nostra parte. Insieme”.