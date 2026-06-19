Domani a Gaglianico addio a Rocco La Malfa, per anni alla guida della scuola del paese

Profondo cordoglio a Gaglianico e nel mondo dell’istruzione biellese per la scomparsa di Rocco La Malfa, figura storica della scuola locale e della vita pubblica del paese. Per molti anni è stato il volto dell’Istituto Comprensivo di Gaglianico, che ha diretto dalla metà degli anni Settanta fino ai primi anni Duemila, accompagnando intere generazioni di studenti nel loro percorso di crescita.

Originario di Milazzo, in provincia di Messina, dove era nato nel 1939, La Malfa conseguì la laurea in Lettere Classiche prima di trasferirsi nel Biellese nel 1967. Iniziò la propria esperienza professionale come insegnante di latino e greco al Liceo Classico di Biella. Successivamente arrivò la nomina a preside dell’istituto scolastico di Gaglianico, incarico che avrebbe ricoperto per ben 27 anni.

Parallelamente all’attività nel settore dell’istruzione, La Malfa si dedicò anche all’amministrazione pubblica. Durante il mandato del sindaco Andrea Quaregna fu infatti chiamato a ricoprire i ruoli di vicesindaco e assessore comunale, partecipando attivamente alla vita istituzionale di Gaglianico.

Il suo nome è legato anche a quello della moglie Maresa Ragno, scomparsa il 22 luglio 2021 all’età di 80 anni. Anche lei trascorse gran parte della propria carriera professionale nell’Istituto Comprensivo di Gaglianico, condividendo con il marito una lunga esperienza nel mondo della scuola e dell’educazione.

La Malfa lascia il figlio Stefano, ex assessore del comune di Biella con l'amministrazione Cavocchioli, figli e nipoti. Il funerale affidato all'impresa Mosca Giacomo saranno celebrati domani sabato 20 alle 9 nella chiesa parrocchiale di Gaglianico, mentre il rosario questa sera alle 19.