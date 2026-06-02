 / Pallavolo

Pallavolo | 02 giugno 2026, 07:20

Pallavolo, Clerico Trasporti Occhieppese conquista il titolo interprovinciale PGS Under 14

Pallavolo, Clerico Trasporti Occhieppese conquista il titolo interprovinciale PGS Under 14

Pallavolo, Clerico Trasporti Occhieppese conquista il titolo interprovinciale PGS Under 14

La Clerico Trasporti Occhieppese conquista il titolo interprovinciale PGS Under 14 grazie a una prestazione solida e convincente. Nella finalissima contro il Tollegno, le biancorosse si sono imposte con un netto 3-0, mostrando qualità tecnica, continuità e determinazione nei momenti decisivi.

L’incontro, disputato a Occhieppo Inferiore davanti a un pubblico caloroso e partecipe, ha visto l’Occhieppese prendere subito in mano la partita. Il primo set è stato combattuto nelle fasi iniziali, poi la formazione guidata dallo staff biancorosso ha trovato il ritmo giusto nei punti decisivi, chiudendo sul 25-19 dopo 22 minuti di gioco.

Nel secondo parziale il Tollegno ha provato a reagire, mantenendo il punteggio in equilibrio per buona parte del set. L’Occhieppese, però, ha saputo fare la differenza con efficacia in battuta e precisione nelle ricostruzioni, imponendosi 27-25 al termine della frazione più combattuta della serata.

Forte del vantaggio di due set a zero, la Clerico Trasporti ha affrontato il terzo parziale con maturità. Il Tollegno ha cercato di rientrare in partita, ma le biancorosse hanno mantenuto alta la concentrazione e, grazie a una difesa attenta e a un attacco incisivo, hanno chiuso i conti sul 25-14, dando il via alla festa finale.

Il tabellino racconta di una gara condotta con autorevolezza dall’Occhieppese, capace di aggiudicarsi tutti e tre i set e di chiudere l’incontro in 82 minuti complessivi. Un successo che premia il lavoro svolto durante tutta la stagione da atlete, allenatori e società, protagonisti di un percorso di crescita culminato nella conquista del titolo interprovinciale.

Al fischio finale è stata festa grande per la Clerico Trasporti Occhieppese, che può celebrare con orgoglio un traguardo meritato: campione interprovinciale PGS Under 14 2025.

Risultato finale:
Clerico Trasporti Occhieppese – Tollegno 3-0
(25-19, 27-25, 25-14)

Allenatori: Simone Nicolo e Marta Casazza
Dirigente: Luigi Mele

C.S. Occhieppese, G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore