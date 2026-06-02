Pallavolo, Clerico Trasporti Occhieppese conquista il titolo interprovinciale PGS Under 14

La Clerico Trasporti Occhieppese conquista il titolo interprovinciale PGS Under 14 grazie a una prestazione solida e convincente. Nella finalissima contro il Tollegno, le biancorosse si sono imposte con un netto 3-0, mostrando qualità tecnica, continuità e determinazione nei momenti decisivi.

L’incontro, disputato a Occhieppo Inferiore davanti a un pubblico caloroso e partecipe, ha visto l’Occhieppese prendere subito in mano la partita. Il primo set è stato combattuto nelle fasi iniziali, poi la formazione guidata dallo staff biancorosso ha trovato il ritmo giusto nei punti decisivi, chiudendo sul 25-19 dopo 22 minuti di gioco.

Nel secondo parziale il Tollegno ha provato a reagire, mantenendo il punteggio in equilibrio per buona parte del set. L’Occhieppese, però, ha saputo fare la differenza con efficacia in battuta e precisione nelle ricostruzioni, imponendosi 27-25 al termine della frazione più combattuta della serata.

Forte del vantaggio di due set a zero, la Clerico Trasporti ha affrontato il terzo parziale con maturità. Il Tollegno ha cercato di rientrare in partita, ma le biancorosse hanno mantenuto alta la concentrazione e, grazie a una difesa attenta e a un attacco incisivo, hanno chiuso i conti sul 25-14, dando il via alla festa finale.

Il tabellino racconta di una gara condotta con autorevolezza dall’Occhieppese, capace di aggiudicarsi tutti e tre i set e di chiudere l’incontro in 82 minuti complessivi. Un successo che premia il lavoro svolto durante tutta la stagione da atlete, allenatori e società, protagonisti di un percorso di crescita culminato nella conquista del titolo interprovinciale.

Al fischio finale è stata festa grande per la Clerico Trasporti Occhieppese, che può celebrare con orgoglio un traguardo meritato: campione interprovinciale PGS Under 14 2025.

Risultato finale:

Clerico Trasporti Occhieppese – Tollegno 3-0

(25-19, 27-25, 25-14)

Allenatori: Simone Nicolo e Marta Casazza

Dirigente: Luigi Mele