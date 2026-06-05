Valdigne conferma la 2° posizione nel Campionato Italiano di Società di Triathlon FOTO

Ad Asti sabato 30 maggio 2026 si è disputato l’Aquathlon Giovanile. Bellissime gare dei Giovani in verde-turchese-oro nella II° Tappa del Campionato Giovanile Piemonte e VdA di Triathlon.

Tra gli Youth B splendida gara per Federico Cagnin che conquista il gradino più alto del podio. Tra i Ragazzi, prove molto positive per Mattia Gallo Barbisio (6°), Edoardo Cagnin, Dario Brondani e Mirko Corda che hanno conquistato buoni piazzamenti.

Domenica 31 maggio 2026 si è disputato il Campionato Italiano di ParaAquathlon a Pisogne (BS), nella splendida location del Lago d’Iseo, Francesca Tarantello ha conquistato l’oro nella categoria PTVI guidata dall’olimpionica Charlotte Bonin. Per lei un altro titolo da aggiungere alla sua lunga lista di successi.

Domenica 31 maggio si è disputata, al Lago di Pusiano la gara su distanza Sprint, ancora una doppietta per i colori verde-turchese-oro, tra le donne vittoria (con il nuovo record del percorso) per Erica Maculan, tra gli uomini vittoria con tre frazioni di alto livello per Marco Ratto. Il successo di giornata è completato dal 13° posto di Matteo Salvadorini e dall’oro nell’impegnativa categoria M5 del Coach Stefano Massa all’ennesimo podio stagionale.

A Barberino di Mugello (FI) martedì 2 giugno si è disputato il Campionato Italiano di Triathlon Medio, grandissime soddisfazioni per Valdigne Triathlon con l’argento a Squadre Maschile (Barison, Cappelli, Mazzucco) e il bronzo nell’individuale femminile con una gara strepitosa della rientrante Matilde Salati, vera protagonista di giornata, che conquista anche il titolo italiano S2!

Nella gara maschile 7° posto per il sempre performante polivalente Marco Barison, 8° posto con una run finale top per Ivan Cappelli, molto bene Edoardo Mazzucco, 16°. Buoni piazzamenti nelle rispettive categorie per Andrea Manzotti e Riccardo Raso. Al femminile titolo italiano M4 e 20° posto assoluto per una straordinaria Tiziana Squizzato.

A Sommariva Perno (CN) nel Tri Sprint del Roero ottima prestazione del torinese Gabriele Verdoja, 4° tra gli M1. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti con i Campionati Italiani Giovanili di Aquathlon e la Coppa Italia di Triathlon di Montesilvano.