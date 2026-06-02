Le corse della settimana di newsbiella.it a Biella e nel Biellese

Sono due le corse della prima settimana di giugno a Biella e nel Biellese. La Rosazza - Rifugio Madonna della Neve che doveva essere oggi martedì 2 giugno è stata rimandata per via del maltempo ed è stata messa in calendario il 14. Restano la StraBiella e la StraValdengo.

La StraBiella alla XXXVII edizione sarà sabato 6 giugno. L'evento è organizzato dalla Croce Rossa Italiana del Comitato di Biella, con il prezioso supporto di realtà locali. L' apertura delle iscrizioni dalle 14 presso la sede di Via Quintino Sella 61. Alle 19 partirà il mini giro dedicato ai bambini con percorsi di 300, 600 e 900 metri in base all’età, mentre alle 19.30 prenderanno il via i camminatori e alle 20 tutti gli altri partecipanti. La quota di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini; il ricavato verrà destinato interamente a finanziare i progetti del Comitato sul territorio. Al termine della manifestazione sarà previsto un rinfresco per tutti i partecipanti e, come da tradizione, il gruppo più numeroso riceverà un premio speciale, intitolato alla memoria del volontario Oscar Botto Steglia. Per qualsiasi informazione o per iscriversi, si possono contattare i numeri 3387938456 o 3332072873.

La StraValdengo arrivata alla 36°edizione, sarà giovedì 4 giugno e sarà dedicata alla memoria di Primo Braga e Piero Varini. La competizione è organizzata da ASD Winter Brich Valdengo in collaborazione con Gruppo Amici Sportivi di Valdengo. L'iscrizione alla competitiva costa € 10, alla camminata ludico motoria a passo libero € 5. Alle ore 18:00 ritrovo presso il Centro Sportivo Comunale ed inizio iscrizioni. Iscrizioni: entro il 31/5/2026 ore 24.00 sul sito www.irunning.it Sono ammesse iscrizioni il giorno della manifestazione fino a mezz'ora prima della partenza. Ore 20:00 partenza competitiva e a seguire camminata ludico motoria a passo libero. La gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.







