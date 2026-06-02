Valdilana si prepara al Trail Oasi Zegna: appuntamento il 21 giugno FOTO

Si avvicina l’edizione 2026 del Trail Oasi Zegna, in programma domenica 21 giugno a Valdilana. Dopo il successo del 2025, caratterizzato dal Campionato Italiano FIDAL Assoluto e Master di Trail corto sulla distanza di 35 km, cresce l’attesa per una manifestazione che da anni rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti della stagione.

Per motivi organizzativi, l’evento è stato spostato rispetto al weekend abituale e sancirà l’apertura della stagione estiva dell’Oasi Zegna, 100 km² di natura, sport e cultura nel cuore delle Alpi Biellesi.

Saranno tre le distanze previste, pensate per diversi livelli di preparazione. La prova più lunga sarà l’Ultra Oasi Zegna, di circa 65 km con 4200 metri di dislivello positivo e negativo: un vero viaggio alla scoperta delle Alpi Biellesi, tra panorami, varietà di percorso e grande impegno fisico.

Accanto alla distanza regina ci sarà il Trail Oasi Zegna, di circa 35 km con 1700 metri di dislivello positivo e negativo, ormai considerato un grande classico: una gara impegnativa, capace di regalare emozioni lungo tutto il tracciato.

Spazio anche all’Oasi Zegna 15 km, con circa 800 metri di dislivello positivo e negativo, che potrà essere affrontata anche in versione non competitiva. Una proposta ideale per chi non ha ancora nelle gambe le lunghe distanze, ma desidera vivere l’atmosfera di un evento importante, oppure per chi si avvicina al trail running.

Come da tradizione, tutte e tre le prove avranno partenza e arrivo al Centro Zegna di Trivero di Valdilana, punto di riferimento logistico per garantire agli atleti i servizi previsti in un’unica area. Le partenze saranno scaglionate: alle 5.00 per la 65 km, alle 8.30 per la 35 km e alle 9.30 per la 15 km.

Le iscrizioni chiuderanno il 19 giugno per le due distanze più lunghe. Per la 15 km sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara, ma in questo caso non sarà garantito il pacco gara.