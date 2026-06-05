Giornata Internazionale per l’Ambiente: Biella ha molto su cui riflettere

Oggi, venerdì 5 giugno, è la Giornata Internazionale per l’Ambiente, una ricorrenza designata dalle Nazioni Unite per ricordare l’importanza della salvaguardia e della tutela dell’ambiente. Si tratta di una giornata di grande significato, che dovrebbe invitare a riflettere sulle proprie azioni quotidiane, sensibilizzando i cittadini sulle tematiche ambientali. Il motto ufficiale è infatti Inspired by Nature. For Climate. For our Future, in italiano “Ispirati dalla natura. Per il Clima. Per il nostro Futuro”.

Il Biellese, area verde e immersa nella natura, dovrebbe essere il primo a sostenere questa causa, eppure numerosi cittadini non si dimostrano collaborativi e responsabili. La recente mole di articoli e di segnalazioni su episodi di anti-ambientalismo parla chiaro: molti biellesi se ne fregano.

A seguito di una rapida ricerca in archivio, gli articoli pubblicati da Newsbiella.it sul tema dell’abbandono dei rifiuti risultano veramente troppi. Non rendono comunque giustizia alla situazione reale di inquinamento delle nostre zone: immondizia a bordo strada, nei comuni, nei boschi, nei torrenti e lungo i sentieri di montagna.

Tutto dimostra come non ci sia sufficiente sensibilità. I segnali di menefreghismo sono cristallini: a Biella siamo maestri della predica, ma le azioni lasciano desiderare. Non serve a nulla puntare il dito contro le istituzioni e il governo, perché i primi ad abbandonare i rifiuti e a sprecare risorse siamo noi.

La ricorrenza di oggi offre molti spunti per il nostro territorio: bisogna riflettere e agire in ottica ecosostenibile. Biella ha molto potenziale naturalistico, non soffre degli stessi livelli di inquinamento dell’aria delle grandi città e favorisce ancora uno stile di vita sano grazie all’ingente presenza di aree verdi sul territorio e alla vicinanza con le montagne.

Preservare queste unicità richiede rispetto, attenzione e interesse per tutto ciò che oggi diamo troppo spesso per scontato: paesaggi, flora, fauna, acqua pulita e qualità dell’aria. Mantenere il Biellese in salute, invertendo l’attuale tendenza all’inquinamento, è responsabilità e compito di chi lo vive quotidianamente.