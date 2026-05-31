A Gifflenga una giornata dedicata a salute, prevenzione e movimento

Domenica 7 giugno 2026 si terrà a Gifflenga la “Camminata per la Salute”, l’ultimo degli appuntamenti previsti della rassegna di eventi “Innovazione in Sanità per la Salute. I cittadini incontrano i Professionisti dell’ASL BI”, ideata e promossa dal Lions Club Biella Bugella Civitas in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Biella.

Si tratta di un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza ideata per promuovere i corretti stili di vita e diffondere la cultura della prevenzione in un’ottica di inclusione.

L’evento, programmato inizialmente per domenica 10 maggio, è stato rinviato per maltempo a domenica 7 giugno, con ritrovo alle ore 10.00 presso il polivalente “Gifflenga Village” e partenza della camminata alle ore 10.30.

L’iniziativa, ideata e organizzata dal Lions Club Biella Bugella Civitas, in collaborazione con ASL BI e con il Comune di Gifflenga, rappresenta un’importante occasione per valorizzare la promozione della salute e offrire alla persone la possibilità di avvicinarsi al movimento in modo semplice e inclusivo, favorendo l’adozione di comportamenti salutari nella vita quotidiana.

La camminata si svilupperà su due percorsi interamente pianeggianti e accessibili, rispettivamente di 1 km e 5,5 km, pensati per permettere a tutti – indipendentemente dall’età e dal livello di allenamento – di partecipare e sperimentare i benefici dell’attività fisica all’aria aperta.

La “Camminata per la Salute” si inserisce pienamente nelle strategie del Piano Locale della Prevenzione, orientate a creare contesti favorevoli alla salute e a rendere le scelte salutari le più facili e accessibili a tutti, intervenendo in modo efficace nella prevenzione delle malattie croniche, migliorando la qualità della vita e contribuendo al benessere psicofisico della popolazione.

La partecipazione è gratuita, al termine, è previsto un ristoro ad offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto a favore di ANFASS biellese e altri Service Lions Club Biella Bugella Civitas.