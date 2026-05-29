Tutto pronto per il Trofeo Città di Candelo, in programma questa sera, venerdì 29 maggio. La manifestazione non competitiva ludico-motoria è stata realizzata dall’Oratorio di San Pietro, con il supporto di Atletica Candelo e VC012.

Come da programma, alle 18.30 avrà luogo il ritrovo in oratorio, sito in via San Francesco, da cui si svolgerà la partenza lungo un percorso di circa 8 chilometri. Le iscrizioni sono: 6 euro per la corsa, 12 con un pasta party finale. Sono inoltre a disposizione docce e spogliatoi, con la presenza di medico e DAE.

Per informazioni: 339.6257800 (Gianni Melis).