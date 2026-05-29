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Running e Trail | 29 maggio 2026, 11:10

Tutto pronto per il Trofeo Città di Candelo

Tutto pronto per il Trofeo Città di Candelo (foto delle scorse edizioni)

Tutto pronto per il Trofeo Città di Candelo (foto delle scorse edizioni)

Tutto pronto per il Trofeo Città di Candelo, in programma questa sera, venerdì 29 maggio. La manifestazione non competitiva ludico-motoria è stata realizzata dall’Oratorio di San Pietro, con il supporto di Atletica Candelo e VC012. 

Come da programma, alle 18.30 avrà luogo il ritrovo in oratorio, sito in via San Francesco, da cui si svolgerà la partenza lungo un percorso di circa 8 chilometri. Le iscrizioni sono: 6 euro per la corsa, 12 con un pasta party finale. Sono inoltre a disposizione docce e spogliatoi, con la presenza di medico e DAE. 

Per informazioni: 339.6257800 (Gianni Melis).  

g. c.

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