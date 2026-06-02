80° anniversario della Repubblica, camminata antimilitarista in Baraggia FOTO

Alle ore 10 di oggi martedì 2 giugno 2026, nell'80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, decine di antifasciste e antifascisti, antimilitaristi, ambientalisti, attiviste delle “Donne in Cammino per la Pace”, esponenti del Coordinamento Biella Antifascista e di Biellesi per la Palestina Libera si sono dati appuntamento al Piazzale della Baraggia per partecipare alla camminata antimilitarista promossa dal Comitato BastaGuerre.

L'iniziativa si è svolta nella consapevolezza che da decenni la parte occidentale del Parco delle Baragge è utilizzata per esercitazioni militari, una presenza incompatibile con la tutela ambientale e con una concezione del territorio al servizio delle masse popolari. Numerosi gli striscioni e i cartelli contro le guerre imperialiste, il riarmo e la militarizzazione della società. Presenti, tra gli altri, il Partito della Rifondazione Comunista con i Giovani Comunisti e il PMLI. Nel corso della prima sosta hanno preso la parola diversi rappresentanti delle realtà promotrici.

Marco Sansoè, del Coordinamento Biella Antifascista, ha sottolineato l'importanza di mantenere una presenza costante e organizzata sul territorio, senza limitarsi alle mobilitazioni occasionali, richiamando l'esempio del movimento No Tav della Val di Susa, capace nel corso dei decenni di unire soggetti diversi attorno a un obiettivo comune senza divisioni settarie. Daniele Gamba, del Circolo ambientalista "Tavo Burat", ha ripercorso le battaglie condotte contro le esercitazioni militari in Baraggia, ricordando come grazie all'impegno del circolo e delle realtà ambientaliste tali attività siano state sospese per oltre nove mesi, purtroppo con la prospettiva di una loro imminente ripresa.

È intervenuto anche Alessandro Pizzi della lista civica e gruppo ambientalista "Candelo Oltre", che ha illustrato le iniziative e le interrogazioni presentate in Consiglio comunale per sollecitare l'amministrazione a contrastare le esercitazioni militari in Baraggia. Pizzi ha evidenziato come la tutela del patrimonio naturalistico e della biodiversità del territorio sia incompatibile con l'utilizzo militare dell'area, ribadendo la necessità di promuovere un modello di sviluppo fondato sulla salvaguardia ambientale, sulla fruizione sostenibile del Parco e su forme di turismo rispettose dell'ecosistema, in alternativa alla militarizzazione di uno dei più importanti polmoni verdi del Biellese.

Per il PMLI è intervenuto il compagno Gabriele Urban, che ha denunciato la scandalosa situazione della Valsessera, dove oltre 9.000 cittadine e cittadini risultano ancora privi del medico di base. Urban ha sottolineato come, mentre la sanità e la scuola pubbliche vengono progressivamente impoverite e lasciate senza risorse adeguate, il governo neofascista Meloni trovi miliardi di euro per il riarmo e l'aumento delle spese militari. Si tratta di una precisa scelta politica e di classe: sottrarre risorse ai bisogni delle masse popolari per finanziare il militarismo e gli interessi dei grandi gruppi economici. Urban ha inoltre evidenziato come la lotta contro le esercitazioni militari in Baraggia, la difesa dell'ambiente e quella dei servizi pubblici siano parte della stessa battaglia contro una politica che antepone le armi, il profitto e la guerra ai diritti dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani. L’iniziativa antimilitarista ha ribadito la necessità di rafforzare la mobilitazione contro le guerre imperialiste e il progressivo smantellamento dello Stato sociale, unendo la difesa della pace, dell'ambiente e dei diritti sociali dei lavoratori, dei giovani e delle masse popolari.