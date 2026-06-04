Vigliano, grande festa per i 60 anni della scuola media "Dante Alighieri"

Grande festa al Teatro Erios di Vigliano Biellese nella serata di mercoledì 3 giugno: per celebrare i sessanta anni dalla costruzione dell'edificio della scuola media "Dante Alighieri", su invito del dirigente scolastico Enrico Martinelli, si sono dati appuntamento insegnanti, amministratori comunali, tecnici e funzionari comunali, ex presidi, ex insegnanti, ex sindaci ed ex lavoratori della scuola, oltre a tante famiglie degli attuali allievi.

Tutti testimoni dell'evoluzione del mondo dell'istruzione locale e di un solido rapporto fra il comune di Vigliano Biellese ed il plesso scolastico.

Ad aprire la serata, un video in cui il Comune rievoca la storia della costruzione del plesso scolastico e la sua inaugurazione il 3 ottobre 1965, attraverso documenti e fotografie dell'epoca, custoditi nell'ufficio tecnico comunale. Editing e voce narrante, quella di Gaia De Stefani; testo di Mariateresa Signaroli.

A seguire, i ragazzi della scuola sono stati gli entusiasti protagonisti di vari siparietti teatrali recitati in lingua inglese, nonché di momenti di ballo, di canto e di musica d'insieme. Una serata per celebrare un anniversario importante per il paese, festeggiandolo con il talento degli allievi di oggi, cittadini di domani.

In apertura, le parole del sindaco Cristina Vazzoler: "Cara scuola Dante Alighieri, tanti auguri per i tuoi sessanta anni! Fuori di metafora, il video realizzato rievoca una storia: quella di un Comune in crescita, che aveva voluto fortemente dotarsi di una scuola media all’avanguardia, investendo enormi risorse per l’epoca, dimostrando quando sia importante individuare le priorità per la spesa pubblica, e l’istruzione dei nostri ragazzi non può che essere fra le prime, perché solo puntando a una scuola di qualità per i nostri giovani possiamo pensare ad un progresso vero per la nostra comunità. Costruire la scuola è stato una grande impresa, e certamente nel tempo sono stati numerosi e necessari gli interventi manutentivi per fare sì che quella scuola restasse al passo con i tempi: il che significa attenzione continua e costante".

E aggiunge: "Come amministratore devo dire che è motivo di grande soddisfazione sentire dire da tutti i dirigenti scolastici che si sono succeduti nel tempo, che le nostre sono delle scuole ben tenute. Perché in questo apprezzamento è contenuto molta parte dell’impegno che non solo noi sindaci – e fra i presenti ci sono quelli che mi hanno preceduta, e che ringrazio – ma anche gli uffici comunali hanno profuso nelle manutenzioni e nell’attenzione ai vari progetti educativi che l’ente locale sostiene in modo convinto da sempre. Fra le tante fotografie che si vedono nel video, con piacere ne sottolineo una. E’ quella del momento in cui si è insediato l’attuale dirigente scolastico Martinelli, subentrando a Mario Massazza che l’ha preceduto nel medesimo ruolo e che ha affrontato con noi il difficile biennio della pandemia".

"Ricordo il momento in cui, con l’assessore Elena Ottino, eravamo con entrambi nel momento del cambio della guardia e abbiamo potuto comunicare loro che il progetto della nuova mensa scolastica era stato finanziato nell’ambito dei bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: grande soddisfazione la nostra, ed anche la loro - sottolinea - Non era affatto scontato, infatti, il poter fruire di questi tanto auspicati fondi. Ed il gestire l’aspetto progettuale e amministrativo della ricerca dei fondi e della puntuale rendicontazione, pure, non è stato e non è affatto semplice: un compito complesso, che è gravato sui nostri tecnici comunali oltre che sui progettisti ed i professionisti che, a vario titolo, hanno contribuito in termini intellettuali e pratici a questa realizzazione, che rappresenta l’ampliamento più significativo del complesso scolastico di cui celebriamo questa sera i sessanta anni. Grazie quindi a tutti coloro che contribuiscono giornalmente, ciascuno nel proprio ruolo, a fare vivere al meglio l’esperienza scolastica ai nostri ragazzi".