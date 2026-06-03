Ginnastica Biella, Veronica Pastorato a Treviglio per la Coppa Campioni

Per la fine della stagione sportiva 2025-26, Veronica Pastorato ha partecipato per Ginnastica Biella Asd alla Coppa Campioni a Treviglio (Bergamo) con le migliori ginnaste di tutta Italia. La sua gara di sabato, 30 maggio, non è stata la migliore della stagione ma in pedana s’è fatta sentire tutta la stanchezza accumulata nella partecipazione alla Serie B Nazionale che l’ha tenuta impegnata e concentrata per mesi con un ottimo risultato.

“La giovane ha sicuramente fatto del suo meglio come sempre – si legge nella nota stampa - La promessa dopo le vacanze estive (meritatissime) è di tornare a rimettersi in gioco per una nuova stagione di risultati. Per Ginnastica Biella e per tutto lo staff, Veronica è e resta un esempio di come si possa coniugare la vita di studente con ottimi risultati ad una attività sportiva agonistica complessa e faticosa come quella della ginnastica artistica. Siamo tutti orgogliosi di Veronica, le facciamo i nostri complimenti per i risultati ottenuti quest’anno e gli auguri per la prossima stagione”.