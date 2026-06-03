Weekend tra gare storiche e moderne per i piloti di Rally & co FOTO

Doppio appuntamento nel weekend in arrivo per la Rally & co impegnata con i suoi piloti sia nei rally storici che nei rally moderni. Tre gli equipaggi ai nastri di partenza per la 14° edizione del Rally Valsugana storico, gara valida per il campionato italiano rally storici tappa che precede il Rally della Lana in programma il 26 e 27 giugno.



Con ambizioni di stare nella top ten la collaudata coppia composta da Luca Delle Coste e Giuliano Santi al via con la loro Ford Escort RS mk1 mentre sulla rinnovata Bmw m3 partiranno “il Valli” Paolo Vallivero, navigato da Stefano Cirillo che non mancheranno di puntare alle posizioni alte della classifica assoluta. Sulla Porsche 924 Carrera GT di 3° raggruppamento ci saranno Simone Lanfranchini e Alessandro Merlo che partiranno sabato da Borgo Valsugana, in provincia di Trento, per i 104 km cronometrati suddivisi in 8 prove speciali tra cui la Serot di ben 20 km da ripetere 2 volte.



Andrea Fersini e Carmelo Cappello sulla Mini Cooper RS Pluis parteciperanno invece alla gara moderna in programma nella provincia di Como per la 18° edizione del Rally Valle Intelvi, valida per il campionato rally 3° zona: partenza sabato da San fedele Intelvi per la disputa di 6 prove speciali ed arrivo domenica 7 dopo aver percorso altre 4 prove cronometrate per un totale di 61 km contro il tempo.